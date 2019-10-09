Трофей чемпионата Европы по футболу 2020 года представят в Нижнем Новгороде

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Главный трофей чемпионата Европы 2020 года по футболу представят на форуме "Россия - спортивная держава", который пройдет в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает пресс-служба оргкомитета чемпионата Европы.

Кубок Европы будет выставлен на стенде, посвященном победе сборной СССР на чемпионате Европы 1960 года, а также европейскому первенству в Санкт-Петербурге, где пройдут четыре матча турнира 2020 года. Все желающие смогут посмотреть на трофей с 10 по 11 октября.

Чемпионат Европы в честь 60-летнего юбилея турнира пройдет в 12 европейских городах. Санкт-Петербург примет три матча группового этапа и четвертьфинал. Также матчи пройдут в Лондоне, Мюнхене, Баку, Риме, Бухаресте, Дублине, Копенгагене, Бильбао, Глазго, Будапеште и Амстердаме.

Первый форум "Россия - спортивная держава" прошел в 2009 году в Казани по указу президента РФ. Площадками форума в разные годы становились Москва, Саранск, Якутск, Чебоксары, Ульяновск и другие города. Центром проведения форума в Нижнем Новгороде станет район Стрелки, где расположен стадион, принимавший матчи чемпионата мира по футболу 2018 года.