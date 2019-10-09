Сборная России по футболу вышла на заключительную тренировку в Новогорске в полном составе

НОВОГОРСК /Московская область/, 9 октября. /ТАСС/. Сборная России в полном составе проводит предыгровую тренировку перед матчем отборочного цикла чемпионата Европы 2020 года против команды Шотландии. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Матч состоится 10 октября на стадионе "Лужники". Тремя днями позже россияне на выезде сыграют с командой Кипра.

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов 30 сентября огласил список из 25 футболистов, вызванных на сбор национальной команды для подготовки к матчам. Позднее вместо получивших травмы Рифата Жемалетдинова ("Локомотив"), Романа Зобнина ("Спартак") и Федора Смолова ("Локомотив") в расположение сборной были вызваны Владислав Игнатьев ("Локомотив"), Павел Могилевец ("Рубин") и Александр Соболев ("Крылья Советов"). Для 22-летнего Соболева вызов в сборную стал дебютным в карьере, также впервые в национальную команду были вызваны 25-летний защитник "Ростова" Дмитрий Чистяков и 23-летний Жемалетдинов.

В турнирной таблице группы I сборная России занимает второе место после шести туров, набрав 15 очков. Лидирует команда Бельгии (18 очков), третье место занимают казахстанцы (7), следом идут сборные Кипра (7), Шотландии (6) и Сан-Марино (0). На чемпионат Европы, который пройдет с 12 июня по 12 июля в 12 городах, выйдут по две лучшие команды из каждой отборочной группы.