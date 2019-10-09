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ММА

Федор Емельяненко назвал доброй традицией свои бои в Японии на Новый год

Бой россиянина против американца Куинтона Джексона пройдет 29 декабря в Японии

ТОКИО, 9 октября. /ТАСС/. Российский боец Федор Емельяненко считает доброй традицией проводить поединки в Японии на Новый год. Об этом россиянин заявил на пресс-конференции.

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Ранее было официально объявлено о том, что бой Емельяненко - Куинтон Джексон (США) пройдет 29 декабря в Японии.

"У нас в России говорят, что это традиция, когда Федор бьется на Новый год. И долгие годы я Новый год проводил здесь, рад, что буду делать это вновь", - сказал Емельяненко.

"Куинтон - сам по себе живая легенда, - продолжил спортсмен. - Я помню как мы выступали в Pride, поддерживали друг друга. Наше общение продолжается долгие годы, это один из самых опытнейших бойцов, из тех кто сейчас продолжает выступать и радовать своих фанатов. Поэтому для меня большая честь встретиться с таким бойцом".

Всего на счету 43-летнего Емельяненко 35 побед и шесть поражений. Еще один бой был признан несостоявшимся.

Джексон является бывшим чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). В активе 41-летнего американца 38 побед и 13 поражений.

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