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Футбол в России

ФК "Спартак" оштрафован на 10 тыс. рублей по итогам матча с "Краснодаром"

Клуб наказан за использование болельщиками пиротехники

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) оштрафовал "Спартак" на 10 тыс. рублей по итогам матча против "Краснодара", который прошел в рамках 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом журналистам сообщил председатель комитета Артур Григорьянц.

"Краснодар" на своем поле победил "Спартак" со счетом 2:1. Встреча прошла 6 октября. 

"За выход за пределы технической зоны тренер "Краснодара" Мурад Мусаев оштрафован на 30 тыс. рублей, - сказал Григорьянц. - Исполняющий обязанности главного тренера "Спартака" Сергей Кузнецов - на 10 тыс. рублей. Также болельщиками гостей на матче был использован один файер, штраф - 10 тыс. рублей".

Также глава КДК отметил, что по итогам матчей "Рубин" - "Тамбов" (2:1) и "Локомотив" - "Арсенал" (2:1) за выход за пределы технической зоны оштрафованы главные тренеры казанцев, москвичей и туляков Эдуардо Докампо, Юрий Семин и Игорь Черевченко на 10, 30 (нарушение более двух раз - прим. ТАСС) и 10 тыс. рублей соответственно. Также по итогам игры "Локомотив" - "Арсенал" за аналогичное нарушение на 10 тыс. рублей оштрафован начальник московской команды Станислав Сухина.

Самый крупный штраф по итогам 12-го тура был выписан ЦСКА, который в воскресенье дома проиграл "Ростову" со счетом 1:3. "Скандирования ненормативных выражений были у обеих команд. У ЦСКА это в пятый раз, штраф - 50 тыс. рублей, у "Ростова" первый - 10 тыс. рублей", - сообщил глава КДК РФС.

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