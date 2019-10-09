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Кубок мира по регби

Сборная Уэльса победила команду Фиджи и вышла в четвертьфинал Кубка мира по регби

Встреча завершилась со счетом 29:17

ТАСС, 9 октября. Сборная Уэльса по регби одержала победу над командой Фиджи со счетом 29:17 в матче группового этапа Кубка мира. Встреча прошла в Оите.

Сборная Уэльса набрала четыре очка за победу и одно бонусное очко за четыре и более попытки в матче. Команда Фиджи очков не набрала. Команды выступают в группе D, сборная Уэльса поднялась на первое место, набрав 14 очков в трех встречах. Сборная Уэльса досрочно пробилась в четвертьфинал Кубка мира, благодаря победе валлийцев сборная Австралии, которая занимает второе место в группе D (11 очков, 3 матча), также досрочно вышла в плей-офф.

Сборная Фиджи завершила борьбу на турнире, набрав 7 очков и занимая на данный момент третье место в группе. Грузинская команда располагается на четвертом месте (5 очков, 3 матча), сборная Уругвая - на пятом (4 очка, 3 матча). Следующий матч группы пройдет в пятницу между командами Австралии и Грузии. В воскресенье состоится заключительный матч группы D между командами Уэльса и Уругвая.

Лучшим результатом сборной Уэльса на Кубках мира является третье место (1987), сборная Фиджи дважды выходила в четвертьфинал (1987, 2007).

Всего в турнире принимают участие 20 команд, поделенные на четыре группы, в четвертьфинал выйдут по две лучшие сборные из каждой группы. Из группы В в плей-офф досрочно вышла сборная ЮАР, из группы С - команды Англии и Франции. Кубок мира проходит раз в четыре года, первый розыгрыш прошел в 1987 году. Победителем турнира 2015 года в третий раз стала сборная Новой Зеландии, которая является самой титулованной командой мира.

Соревнования завершатся 2 ноября, турнир проходит в 12 японских городах, финал состоится на стадионе в Иокогаме.

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Кубок мира по регби
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