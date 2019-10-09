Путин 10 октября в Нижегородской области выступит на Международном спортивном форуме

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин 10 октября посетит Нижегородскую область, где примет участие в работе VIII Международного спортивного форума "Россия - спортивная держава". Как сообщает пресс-служба Кремля, президент выступит на пленарном заседании, основная тема которого - "Развитие спорта в интеграции с мировым сообществом".

"На полях форума глава государства встретится с руководителями международных спортивных организаций, побеседует с победителями ХХХ Всемирной летней универсиады 2019 года в Неаполе, а также осмотрит выставку "Современный спорт. Инновации и перспективы", - говорится в сообщении пресс-службы президента.

Кроме того, Путин проведет заседание Совета при президенте по развитию физической культуры и спорта. На этом мероприятии планируется обсудить механизмы достижения национальных целей и решения стратегических задач в области физической культуры и спорта в регионах России.