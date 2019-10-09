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Летние олимпийские виды спорта

Японские волейболисты переиграли австралийцев в матче Кубка мира

Встреча завершилась со счетом 3-0

ТАСС, 9 октября. Мужская сборная Японии по волейболу одержала победу над командой Австралии со счетом 3-0 (25:17, 25:22, 25:22) в заключительном матче шестого тура Кубка мира. Турнир проходит в Японии.

Ранее в среду россияне уступили полякам (1-3), канадцы оказались сильнее сборной Туниса (3-2), итальянцы переиграли сборную Египта (3-0), бразильцы - аргентинцев (3-0), американцы - иранцев (3-1).

Российская команда сыграет с японцами в четверг, также в этот день пройдут встречи между командами Аргентины и Канады, Польши и Египта, Туниса и Ирана, Италии и Австралии, а также США и Бразилии.

В Кубке мира принимают участие 12 команд, которые определят победителя по итогам однокругового турнира. Сборная России занимает пятое место в турнирной таблице, имея в активе девять очков. Лидирует команда Бразилии (18 очков), затем идут команды США (16), Польши (15) и Японии (12).

Турнир завершится 15 октября. Кубок мира проводится один раз в четыре года с 1965 года. Действующим победителем является сборная США. Больше всего побед на турнире одержала сборная СССР (4), по две победы на счету сборных России, Бразилии и США.

Теги
Летние олимпийские виды спорта
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