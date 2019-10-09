Скейт-парк чемпионата Европы в Нижнем Новгороде станет базой для подготовки сборной России

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 9 октября. /ТАСС/. Скейт-парк, построенный в Нижнем Новгороде для проведения первого в истории чемпионата Европы, станет базой подготовки российских скейтбордистов. Об этом ТАСС в среду сообщил президент Федерации скейтбординга России Илья Вдовин.

Первый в истории чемпионат Европы по скейтбордингу пройдет в Нижнем Новгороде с 10 по 12 октября. Соревнования состоятся в ФОК "Мещерский", они являются квалификационным турниром Олимпийских игр 2020 года.

"Скейт-парк, на котором пройдут соревнования чемпионата Европы, это первый объект [такого уровня] в России. Фонд поддержки олимпийцев пожертвовал этот скейт-парк Федерации скейтбординга России, после проведения чемпионата Европы парк перейдет в собственность региона. Он будет размещен на крытой площадке и станет первой базой подготовки скейтбордистов в России, эта база будет находиться в Нижнем Новгороде", - сказал Вдовин.

Скейтбординг впервые будет представлен на Играх-2020 в Токио.