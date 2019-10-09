Московское "Динамо" уступило "Трактору" в матче регулярного чемпионата КХЛ

ТАСС, 9 октября. Московское "Динамо" на выезде проиграло челябинскому "Трактору" со счетом 2:3 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

В составе "Динамо" шайбы забросили Вадим Шипачев (51-я минута) и Михал Чайковски (54). У "Трактора" отличились Андрей Попов (32) и Ярослав Косов (47, 58). Шипачев забросил 700-ю шайбу московского клуба в ворота "Трактора" в истории.

"Динамо" уступало с разницей в две шайбы до середины третьего периода, после чего в течение трех минут забросило две шайбы и сравняло счет. Однако за 2 минуты 19 секунд до конца третьего периода Косов сделал дубль и принес победу "Трактору".

Ранее в среду пекинский клуб "Куньлунь" дома обыграл нижнекамский "Нефтехимик" (2:1), в этом сезоне китайская команда одержала вторую победу над "Нефтехимиком" (первый матч прошел в Нижнекамске, гости были сильнее со счетом 4:3 Б). Уфимский "Салават Юлаев" на своем льду уступил "Барысу" из Нур-Султана (1:2), форвард хозяев Сакари Маннинен забросил свою первую шайбу за клуб, проведя 15-й матч в форме "Салавата Юлаева".

В турнирной таблице "Динамо" занимает пятое место в Западной конференции, имея в активе 17 очков в 16 матчах. "Трактор" располагается на седьмой строчке в Восточной конференции, набрав 17 очков в 18 встречах.

"Динамо" в следующем матче примет екатеринбургский "Автомобилист" в субботу, в тот же день "Трактор" дома сыграет с владивостокским "Адмиралом".