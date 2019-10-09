Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
КХЛ

Московское "Динамо" уступило "Трактору" в матче регулярного чемпионата КХЛ

Встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу челябинского клуба

ТАСС, 9 октября. Московское "Динамо" на выезде проиграло челябинскому "Трактору" со счетом 2:3 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

В составе "Динамо" шайбы забросили Вадим Шипачев (51-я минута) и Михал Чайковски (54). У "Трактора" отличились Андрей Попов (32) и Ярослав Косов (47, 58). Шипачев забросил 700-ю шайбу московского клуба в ворота "Трактора" в истории.

"Динамо" уступало с разницей в две шайбы до середины третьего периода, после чего в течение трех минут забросило две шайбы и сравняло счет. Однако за 2 минуты 19 секунд до конца третьего периода Косов сделал дубль и принес победу "Трактору".

Ранее в среду пекинский клуб "Куньлунь" дома обыграл нижнекамский "Нефтехимик" (2:1), в этом сезоне китайская команда одержала вторую победу над "Нефтехимиком" (первый матч прошел в Нижнекамске, гости были сильнее со счетом 4:3 Б). Уфимский "Салават Юлаев" на своем льду уступил "Барысу" из Нур-Султана (1:2), форвард хозяев Сакари Маннинен забросил свою первую шайбу за клуб, проведя 15-й матч в форме "Салавата Юлаева".

В турнирной таблице "Динамо" занимает пятое место в Западной конференции, имея в активе 17 очков в 16 матчах. "Трактор" располагается на седьмой строчке в Восточной конференции, набрав 17 очков в 18 встречах.

"Динамо" в следующем матче примет екатеринбургский "Автомобилист" в субботу, в тот же день "Трактор" дома сыграет с владивостокским "Адмиралом".

Реклама на ТАСС
Сборные по футболу
Футбольный матч Германия - Аргентина начнется с минуты молчания из-за событий в Галле
Товарищеская игра пройдет в среду в Дортмунде
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС