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Сборные по футболу

Футбольный матч Германия - Аргентина начнется с минуты молчания из-за событий в Галле

Товарищеская игра пройдет в среду в Дортмунде

БЕРЛИН, 9 октября. /ТАСС/. Товарищеский матч сборных Германии и Аргентины по футболу начнется в среду с минуты молчания из-за событий в городе Галле, где злоумышленники совершили нападение на синагогу и на турецкую закусочную. Об этом сообщила газета Bild со ссылкой на источники в Немецком футбольном союзе.

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Матч пройдет в Дортмунде, начало - 21:45 мск.

Ранее в среду у синагоги в Галле произошла стрельба, в результате которой погибли как минимум два человека. Нападавшие, которых, по предварительным данным, было двое, скрылись с места ЧП, позже полиция сообщила о задержании одного подозреваемого. Федеральная прокуратура ФРГ в Карлсруэ взяла на себя расследование стрельбы.

Иудеи 8 и 9 октября отмечают один из главных религиозных праздников Йом Киппур (на иврите - "День искупления", "Судный день" или "День прощения").

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