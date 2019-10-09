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Футбол в России

Девять главных арбитров вошли в список кандидатов в лист ФИФА от России на 2020 год

Также в список включены четыре главных арбитра - женщины

ТАСС, 9 октября. Бюро исполкома Российского футбольного союза (РФС) утвердило список арбитров, которые являются кандидатами от России в лист Международной федерации футбола (ФИФА) на 2020 год. Об этом сообщает пресс-служба РФС.

Из главных арбитров в список вошли Сергей Карасев, Алексей Еськов, Сергей Иванов, Владислав Безбородов, Сергей Лапочкин, Виталий Мешков, Кирилл Левников, Алексей Матюнин и Владимир Москалев.

Также в список были включены четыре главных арбитра - женщины: Анастасия Пустовойтова, Марина Крупская, Вера Опейкина и Александра Пономарева. Пустовойтова в мае обслуживала финал женской Лиги чемпионов, летом работала на матче за третье место женского чемпионата мира, в сентябре была включена в список судей на матчи Олимп - Профессиональной футбольной лиги.

Кроме того, в число кандидатов в лист ФИФА вошли 16 ассистентов - 10 мужчин и 6 женщин, 6 арбитров, работающих на матчах по футзалу - 4 мужчины и 2 женщины, а также 4 арбитра, обслуживающие встречи по пляжному футболу.

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Российский футбол
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