Белявский рад, что смог "дожить" до золота чемпионата мира в командном многоборье

Финал в мужском командном многоборье на чемпионате мира в немецком Штутгарте прошел в среду. Сборная России впервые в истории стала обладателем золотых медалей мирового первенства в данной дисциплине. Для 27-летнего Белявского нынешнее мировое первенство стало восьмым в карьере, ранее он становился обладателем двух серебряных (упражнения на коне и командный турнир) и одной бронзовой (брусья) награды.

"Мне кажется, что у нас у всех очень разные эмоции, потому что для меня, допустим, этой восьмой чемпионат мира, я очень долго к этому шел и наконец-то дожил до этого момента, мы рады всей командой, - сказал он. - Это самая престижная медаль, мы начали радоваться еще до объявления результатов, потому что знали, сколько нужно получить Никите [Нагорному], и видели, как он сделал. И понимали, сколько ему примерно поставят".

Чемпионат мира завершится 13 октября.