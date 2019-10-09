Победители первого в истории ЧЕ по скейтбордингу получат кубки из сломанных скейтбордов

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 9 октября. /ТАСС/. Кубки для награждения победителей первого в истории чемпионата Европы по скейтбордингу изготовлены с использованием сломанных скейтбордов. Об этом ТАСС в среду рассказал глава Федерации скейтборда России Илья Вдовин.

Первый в истории чемпионат Европы по скейтбордингу пройдет в Нижнем Новгороде с 10 по 12 октября на территории ФОК "Мещерский".

"На кубках присутствует фигурка оленя, раньше такие были на капотах "Волги", которые производили в Нижнем Новгороде. А вот основание кубка изготовлено из сломанных скейтбордов", - сказал Вдовин.

Турнир является квалификационным этапом к Олимпийским играм 2020 года в Токио.