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Летние олимпийские виды спорта

Вдовин: борьба за медали является задачей российских скейтбордистов на домашнем ЧЕ

В турнире примут участие 15 россиян

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 9 октября. /ТАСС/. Задачей сборной России по скейтбордингу на первом в истории чемпионате Европы является борьба за медали турнира. Об этом ТАСС в среду сообщил глава Федерации скейтбординга России Илья Вдовин.

Первый в истории чемпионат Европы по скейтбордингу пройдет в Нижнем Новгороде с 10 по 12 октября. Соревнования состоятся в ФОК "Мещерский".

"Перед сборной на чемпионате Европы мы ставим цель бороться за медали, но понимаем, что для этого должно совпасть много обстоятельств, в том числе везение. Мы можем выстрелить, но это не всегда получается, - отметил Вдовин. - Во всем мировом скейтбординге спортсменов, которые могут гарантировать стабильность, всего человек 10. Остальные пока что на пути из уличных скейтеров в профессиональные спортсмены, так что стабильности пока не хватает большинству".

Российская делегация станет самой многочисленной на турнире. По словам президента Федерации скейтбординга России, в соревнованиях примут участие 15 россиян.

"Квота на чемпионат Европы для каждой страны составляет 12 человек - по шесть девочек и мальчиков. Также мы получили отдельные приглашения для некоторых спортсменов. Например, очень хотелось, чтобы участие в турнире обязательно принял скейтер из Нижнего Новгорода. В том числе и для того, чтобы показать ребятам, что все доступно, что любой может добиться успехов, если будет стараться", - добавил Вдовин.

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Летние олимпийские виды спорта
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