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Еврокубки

"Локомотив-Кубань" победил "Венецию" в матче баскетбольного Еврокубка

Встреча завершилась со счетом 77:63

ТАСС, 9 октября. Российский баскетбольный клуб "Локомотив-Кубань" (Краснодар) дома одержал победу над итальянской "Венецией" со счетом 77:63 в матче Еврокубка. Встреча прошла в краснодарском "Баскет-холле" в присутствии 3116 зрителей.

Самым результативным игроком встречи стал форвард хозяев Сэм Деккер, который набрал 15 очков. По 14 очков в активе защитников краснодарской команды Дмитрия Кулагина и Уилла Каммингса, а также форварда Остина Дэя ("Венеция"). Центровой клуба "Локомотив-Кубань" Алан Уильямс сделал дабл-дабл (12 очков + 13 подборов).

В турнирной таблице группы В на первом месте идет сербский "Партизан" (две победы, два матча), у российского клуба и турецкого "Тофаша" по одной победе в двух встречах. Литовский "Ритас" провел один поединок, в котором одержал победу (в первом туре против краснодарской команды), "Венеция" дважды уступила, французский "Лимож" сыграл один матч, в котором потерпел поражение. Встреча второго тура между "Лиможем" и "Ритасом" завершится позднее в среду.

"Локомотив-Кубань" примет "Лимож" в третьем туре, игра пройдет 16 октября.

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