Сборная России по футболу сыграет с командой Шотландии в отборочном матче ЧЕ-2020

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Футболисты сборной России по футболу в четверг в Москве на стадионе "Лужники" сыграют с командой Шотландии в рамках отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года. Встреча начнется в 21:45 мск.

Чтобы гарантировать себе попадание на турнир, национальной команде в четырех оставшихся играх квалификации достаточно набрать четыре очка. При этом подопечные Станислава Черчесова могут гарантировать себе участие на чемпионате Европы уже 10 октября - им необходимо, чтобы команды Казахстана и Кипра, чей матч начнется в 17:00 мск, сыграли вничью. Если такой результат будет зафиксирован во встрече соперников по группе I, а российские футболисты одержат победу, то они гарантируют себе как минимум второе место, которое дает право выступить на чемпионате Европы. Сборная Шотландии же потеряет шансы на продолжение борьбы за выход на турнир, если не сумеет обыграть российскую команду.

Перед матчем в "Лужниках" тренерский штаб сборной России столкнулся с кадровыми проблемами - из-за травмы в игре Лиги чемпионов против испанского "Атлетико" выбыл нападающий московского "Локомотива" Рифат Жемалетдинов, также в расположение национальной команды не смог приехать получивший травму на тренировке столичного "Спартака" хавбек Роман Зобнин. Одноклубник Жемалетдинова нападающий Федор Смолов получил повреждение в игре чемпионата России против тульского "Арсенала". Вместо них были вызваны Владислав Игнатьев ("Локомотив"), Павел Могилевец ("Рубин") и Александр Соболев ("Крылья Советов"). Последний делит на данный момент первое место в списке лучших бомбардиров чемпионата России с узбекским нападающим "Ростова" Элдором Шомуродовым - в активе каждого из них по 10 мячей.

Кроме того, 8 октября по индивидуальной программе работал защитник Марио Фернандес (ЦСКА), а полузащитники Далер Кузяев ("Зенит") и Дмитрий Баринов ("Локомотив") тренировались с ограничениями. За день до игры Черчесов заявил, что все трое работали в общей группе, подчеркнув, что никаких проблем у них нет.

Тренерский штаб шотландцев во главе со Стивом Кларком не сможет рассчитывать сразу на трех травмированных игроков. В игре не примут участие центральные защитники Грант Хэнли и Лиам Купер, а также нападающий Оливер Макберни. Из-за дисквалификации во встрече со сборной России не сыграет один из самых известных футболистов шотландской команды полузащитник Скотт Мактоминей, который на клубном уровне выступает за английский "Манчестер Юнайтед".

Первый матч в "Лужниках" после победы над испанцами

Сборная России не играла на главном стадионе страны с 1 июля 2018 года - в 1/8 финала чемпионата мира команда Черчесова обыграла испанцев (1:1, 4:3 - по пенальти). На предстоящем матче, несмотря на это, аншлага не ожидается. При вместимости в 81 тыс. зрителей было продано около 60 тыс. билетов. Около 1100 болельщиков приедут из Шотландии поддержать свою команду.

Зрителей перед матчем ожидает насыщенная развлекательная программа, подготовленная Российским футбольным союзом (РФС) при поддержке правительства Москвы. За три часа до начала игры болельщики смогут примерить килты, принять участие в соревнованиях горцев, а также попробовать поиграть на волынке. Любителей футбола ждут автограф-сессии с бывшими игроками сборной России Денисом Колодиным, Русланом Нигматуллиным, Алексеем Смертиным, Александром Ширко, Русланом Пименовым, Дмитрием Сенниковым, Андреем Карякой и Роланом Гусевым. Пройдут различные конкурсы и розыгрыши призов, а также концерт популярного певца Димы Билана.

С 22:00 мск будет перекрыто движение на некоторых улицах в районе станций метро "Спортивная" и "Фрунзенская". Также вечером 10 октября изменится режим работы Московского центрального кольца (МЦК) - с 16:00 до 01:00 мск поезда будут курсировать с интервалом в пять минут. В сообщении пресс-службы отмечается, что метрополитен полностью готов к обеспечению проезда. При этом любителей футбола призывают планировать маршруты заранее, учитывая изменения в режиме работы общественного транспорта.

Борьба за выход на чемпионат Европы еще не завершена

Главный тренер сборной России за день до матча предпочел не рассматривать варианты досрочного выхода на чемпионат Европы, напомнив, что до завершения отборочного турнира осталось провести четыре матча. "В нашей группе еще все впереди, осталось четыре игры. Что касается шотландцев, то мы ответственно готовимся к этой встрече. Однако не буду какие-то суждения о команде выносить, пусть это делает мой коллега, главный тренер сборной Шотландии", - сказал Черчесов.

Форвард и капитан национальной команды Артем Дзюба в преддверии матча сказал, что рад вновь сыграть в "Лужниках". "Это особенный стадион, олицетворение нашей сборной, всех призываю прийти на матч, болельщики должны помочь нам, надеюсь, они нас снова погонят вперед. Вся страна видит наше отношение к игре, мы ценим эту любовь, стараемся показать свое уважение. У нас нет безразличных, мы выложимся на максимум, только так можно получить любовь болельщиков", - отметил Дзюба.

Также в разговоре с журналистами нападающий подчеркнул, что в Шотландии слишком сильно критикуют свою команду. Главный тренер сборной Шотландии сказал, что он знает о высказывании российского форварда. "Мне очень понравился его комментарий, ведь российские болельщики некоторое время назад тоже не очень верили в свою сборную, но вам удалось переломить эту ситуацию, теперь вся страна болеет за команду. Мы надеемся, что у нас получится сделать нечто подобное, хотим убедить болельщиков", - признался Кларк.

"Для нас очень важен результат в четырех оставшихся матчах. Мы постараемся извлечь из них максимум и взять 12 очков. Игра со сборной России особенно важна, она будет сложной", - резюмировал специалист.

В турнирной таблице отборочной группы I сборная России занимает второе место, набрав 15 очков. Лидирует команда Бельгии с 18 очками. Далее следуют сборные Казахстана (7), Кипра (7), Шотландии (6) и Сан-Марино (0).