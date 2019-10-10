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Олимпиада-2020 в Токио

Национальный олимпийский комитет США изменил правила отношений спортсменов и спонсоров

Поправки вступят в силу уже на Олимпийских играх 2020 года в Токио

НЬЮ-ЙОРК, 10 октября. /ТАСС/. Американские спортсмены на Олимпийских Играх 2020 года в Токио смогут благодарить своих спонсоров и принимать их публичные поздравления, а спонсоры в дни Игр смогут размещать рекламу общего характера. Об этом сообщила газета "Уолл-стрит джорнэл".

По информации источника, эти небольшие, но значимые изменения внесены в правила Национального олимпийского и паралимпийского комитета США. Ранее организация запрещала спортсменам упоминать о спонсорах публично во время Олимпийских игр.

В то же время остаются в силе требования, в соответствии с которыми спортсмен обязан зарегистрировать своих личных спонсоров в Национальном олимпийском и паралимпийском комитете. Спонсоры же не должны использовать олимпийскую интеллектуальную собственность, символику Игр или создавать впечатление о том, что они имеют отношение к американской национальной сборной.

Председатель Консультативного комитета по делам спортсменов при Национальном олимпийском и паралимпийском комитете США Хань Сяо в интервью газете расценил эти изменения как "действительно позитивные для спортсменов с точки зрения маркетинга". Новые правила, по его мнению, откроют перед спортсменами новые возможности.

На прошлых Олимпийских играх Южной Корее американским спортсменам было запрещено использовать свое имя, фотографию или запись выступлений в целях рекламы за неделю до открытия Игр и в течение трех дней после церемонии закрытия. Этот период был введен, чтобы противодействовать практике захватнического маркетинга. Из-за него официальные спонсоры несли потери.

Теги
Олимпиада-2020 в Токио
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