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Форум "Россия - спортивная держава"

Колобков: вовлеченность россиян в занятия спортом к 2030 году по плану составит 60%

По словам министра спорта, стратегия 2020 года завершается с положительными показателями
Министр спорта РФ Павел Колобков Антон Новодережкин/ТАСС
Описание
Министр спорта РФ Павел Колобков
© Антон Новодережкин/ТАСС

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 10 октября. /ТАСС/. Министр спорта РФ Павел Колобков сообщил, что к 2030 году планируется вовлечь в занятия спортом до 60% населения страны. Об этом он заявил на форуме "Россия - спортивная держава", который проходит в Нижнем Новгороде.

"Мы сегодня открываем нашу деловую программу важной для нас сессии - разработкой стратегии 2030 года и совершенствованием законодательства, эти две задачи были поставлены нам перед предыдущим Советом по спорту, мы уже приступили к этой работе. Мы подходим к завершению стратегии 2020 года с положительными показателями, вовлеченность граждан в занятия спортом, создание условия для людей с ограниченными возможностями здоровья - эти показатели уже практически выполнили. При разработке мы будем ориентироваться на указ президента, все знают, какие задачи поставлены перед нашей отраслью. К 2030 году планируем подойти к границе 60 процентов по показателю вовлеченности граждан в занятия спортом", - сказал Колобков.

Первый форум "Россия - спортивная держава" прошел в 2009 году в Казани по указу президента РФ. Площадками форума в разные годы становились Москва, Саранск, Якутск, Чебоксары, Ульяновск и другие города. В нынешнем году центром проведения форума в Нижнем Новгороде стал район Стрелки, где расположен стадион, принимавший матчи чемпионата мира по футболу 2018 года.

Теги
Форум "Россия - спортивная держава"
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Форум "Россия - спортивная держава"
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