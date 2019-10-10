Федерация скейтбординга России поможет Нижегородской области в создании скейтпарков

"Соглашение предусматривает, что регион и федерация будут сотрудничать по развитию скейтбординга. Это касается взаимодействия при создании скейтпарков, в том числе крытых, отвечающих требованиям международной федерации [World Skate Federation] и подходящих для всесезонной подготовки. Также предполагается сотрудничество при формировании и развитии спортивной сборной команды Нижегородской области по скейтбордингу и популяризации этого вида спорта в регионе", - отметили в пресс-службе.

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 10 октября. /ТАСС/. Власти Нижегородской области и Федерация скейтбординга России будут сотрудничать по вопросам создания спортивной инфраструктуры и подготовки скейтбордистов. Соответствующее соглашение губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и президент Федерации скейтбординга России Илья Вдовин подписали в четверг на форуме "Россия - спортивная держава" в Нижнем Новгороде, сообщили журналистам в пресс-службе правительства региона.

В четверг в Нижнем Новгороде стартовал первый чемпионат Европы по скейтбордингу. Соревнования проходят на площадке физкультурно-оздоровительного комплекса "Мещерский". Никитин отметил, что в ФОК созданы два десятка препятствий для скейтбордистов на площади 800 кв. м.

"После проведения чемпионата Европы по скейтбордингу все конструкции будут переданы региону. Сейчас будем определять, где разместить эту площадку для того, чтобы она была наиболее востребована спортсменами. Рассчитываем, что на новом месте смонтируем ее весной-летом 2020 года", - сказал глава региона.

Никитин добавил, что в июне был открыт первый скейт-парк в нижегородском городе Выкса, еще ряд объектов будут запущены до конца года. "В пятницу планируем открыть новый парк в Дзержинске, в начале ноября еще два - в Арзамасе и Нижнем Новгороде", - отметил губернатор.

VIII Международный спортивный форум "Россия - спортивная держава" проходит в Нижнем Новгороде 10-11 октября. Основным организатором форума выступает Министерство спорта РФ при поддержке правительства Нижегородской области.