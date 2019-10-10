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Форум "Россия - спортивная держава"

"Норникель" предложил ввести налоговые льготы для поддерживающих спорт компаний

Статс-секретарь - вице-президент "Норникеля" Дмитрий Пристансков отметил, что сейчас бизнес вынужден искать разные варианты финансирования спорта
Статс-секретарь - вице-президент "Норникеля" Дмитрий Пристансков Дмитрий Феоктистов/ТАСС
Описание
Статс-секретарь - вице-президент "Норникеля" Дмитрий Пристансков
© Дмитрий Феоктистов/ТАСС

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 10 октября. /ТАСС/. "Норникель" предложил ввести налоговые льготы для бизнес-структур, которые поддерживают проекты в сфере физкультуры и спорта. Об этом в четверг сообщил статс-секретарь - вице-президент компании Дмитрий Пристансков в ходе форума "Россия - спортивная держава".

"Мы предложили ввести механизм уменьшения налогооблагаемой базы по налогу на прибыль на величину расходов на поддержку деятельности в сфере физкультуры и спорта. Предлагаем также вариант использования механизма налогового вычета в сфере физической культуры и спорта на примере как это делается в сфере обычной культуры", - сказал Пристансков, добавив, что также можно предоставить субъектам федерации право устанавливать для компаний, поддерживающих спорт, пониженную ставку по налогу на прибыль в части регионального бюджета.

Он отметил, что сейчас бизнес вынужден искать разные варианты финансирования спорта - от взносов в уставной капитал до кредитования и вкладов в имущество, что не всегда выгодно для бизнеса и получателя помощи из-за колоссальной налоговой нагрузки.

Пристансков подчеркнул, что даже без льгот крупный бизнес все равно будет заниматься поддержкой спорта.

VIII Международный спортивный форум "Россия - спортивная держава" в Нижнем Новгороде завершится 11 октября. Основным организатором форума выступает Министерство спорта РФ при поддержке правительства Нижегородской области.

Теги
Форум "Россия - спортивная держава"
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