"Норникель" предложил ввести налоговые льготы для поддерживающих спорт компаний

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 10 октября. /ТАСС/. "Норникель" предложил ввести налоговые льготы для бизнес-структур, которые поддерживают проекты в сфере физкультуры и спорта. Об этом в четверг сообщил статс-секретарь - вице-президент компании Дмитрий Пристансков в ходе форума "Россия - спортивная держава".

"Мы предложили ввести механизм уменьшения налогооблагаемой базы по налогу на прибыль на величину расходов на поддержку деятельности в сфере физкультуры и спорта. Предлагаем также вариант использования механизма налогового вычета в сфере физической культуры и спорта на примере как это делается в сфере обычной культуры", - сказал Пристансков, добавив, что также можно предоставить субъектам федерации право устанавливать для компаний, поддерживающих спорт, пониженную ставку по налогу на прибыль в части регионального бюджета.

Он отметил, что сейчас бизнес вынужден искать разные варианты финансирования спорта - от взносов в уставной капитал до кредитования и вкладов в имущество, что не всегда выгодно для бизнеса и получателя помощи из-за колоссальной налоговой нагрузки.

Пристансков подчеркнул, что даже без льгот крупный бизнес все равно будет заниматься поддержкой спорта.

VIII Международный спортивный форум "Россия - спортивная держава" в Нижнем Новгороде завершится 11 октября. Основным организатором форума выступает Министерство спорта РФ при поддержке правительства Нижегородской области.