Теннисистка Бенчич выступит в квалификации "ВТБ Кубка Кремля"

МОСКВА, 10 октября. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Претендующая на попадание в Итоговый турнир Женской теннисной ассоциации (WTA) швейцарка Белинда Бенчич получила специальное приглашение (wild card) квалификационного турнира "ВТБ Кубка Кремля". Об этом ТАСС сообщил директор женского турнира Алексей Селиваненко.

"ВТБ Кубок Кремля" пройдет в 30-й раз в Москве, в этом году матчи состоятся на арене крытого ледового дворца "Крылатское" с 12 по 20 октября.

"Как мы и предполагали, к нам обратились игроки первой десятки [рейтинга WTA] с просьбой предоставить им места в сетке непосредственно перед турниром. Речь идет, в первую очередь, о тех, кому понадобятся очки перед итоговым турниром года. Одним из таких игроков стала швейцарская теннисистка Белинда Бенчич, которой мы предоставили wild card квалификационного турнира, ей еще придется побороться за выход в основную сетку соревнований. Это делает наш турнир еще более интересным, говорит о том, что уже в первые выходные можно будет увидеть игру теннисисток самого высокого класса", - сказал Селиваненко.

Помимо Бенчич в Москве сыграют Элина Свитолина и Кики Бертенс, также претендующие на попадание в Итоговый турнир WTA, который пройдет с 27 октября по 3 ноября. Участие в нем примут лучшие восемь теннисисток сезона по итогам рейтинга WTA.