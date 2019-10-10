Власти Нижегородской области заинтересованы в популяризации регби в регионе

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 10 октября. /ТАСС/. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и председатель высшего совета Федерации регби России Игорь Артемьев заключили соглашение о сотрудничестве и взаимодействии по популяризации регби в регионе. Подписание прошло в рамках международного форума "Россия - спортивная держава", который открылся в четверг в Нижнем Новгороде, сообщили журналистам в пресс-службе правительства региона.

"Соглашение в частности предполагает развитие детско-юношеского регби в Нижегородской области и инфраструктуры для занятий этим видом спорта. Сейчас в регионе регби занимаются порядка 200 человек", - отметили в пресс-службе.

По словам Никитина, власти будут поддерживать начинания энтузиастов, которые развивают регби в регионе.

"Регби - очень интересный вид спорта, имеющий в мире огромную армию поклонников. В Нижегородской области он развивается благодаря энтузиастам, которые прикладывают к этому немало усилий. Мы будем поддерживать эти начинания. Надеюсь, что поклонников у регби в регионе станет гораздо больше", - цитирует Никитина пресс-служба.

VIII Международный спортивный форум "Россия - спортивная держава" проходит в Нижнем Новгороде 10-11 октября. Основным организатором форума выступает Министерство спорта РФ при поддержке правительства Нижегородской области.