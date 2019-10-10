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Бокс

AIBA удовлетворила протест сборной России по боксу. Аетбаева вышла в полуфинал ЧМ

Россиянка во встрече 1/4 финала весовой категории до 51 кг уступила вьетнамской спортсменке раздельным решением судей, но позднее был подан протест на результат боя

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Международная ассоциация бокса (AIBA) удовлетворила протест сборной России на результат боя между россиянкой Лилией Аетбаевой и вьетнамкой Ти Там Нгуен. Об этом ТАСС сообщили в Федерации бокса России.

Аетбаева в четверг во встрече 1/4 финала весовой категории до 51 кг уступила вьетнамской спортсменке раздельным решением судей. Позднее был подан протест на результат поединка.

"Протест был удовлетворен", - сказал собеседник агентства.

Главный тренер российской команды Иван Шидловский заявил ТАСС, что в сборной удовлетворены решением по протесту. "Мы удовлетворены решением AIBA. Все в порядке", - отметил он.

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Бокс
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