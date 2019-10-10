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Теннисистка Наоми Осака откажется от гражданства США, чтобы выступить за Японию на ОИ-2020

Процедура отказа от американского гражданства в пользу японского будет завершена до того, как спортсменке исполнится 22 года
Наоми Осака AP Photo/Andres Kudacki
Описание
Наоми Осака
© AP Photo/Andres Kudacki

ТОКИО, 10 октября. /ТАСС/. Наоми Осака, занимающая третью строчку в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), намерена отказаться от американского гражданства и оставить только японское, чтобы представлять страну на Олимпиаде 2020 года в Токио. Об этом она рассказала в четверг в интервью телеканалу NHK.

"Это особое чувство - двигаться вперед к Олимпиаде в качестве представителя Японии. Еще большие эмоции можно испытать, если играть и отстаивать честь страны. Я волнуюсь из-за высоких ожиданий, но буду играть в своем стиле и стремиться получить золотую медаль", - сказала она.

Процедура отказа от американского гражданства в пользу японского будет завершена до того, как Осаке исполнится 22 года 16 октября.

До настоящего времени у теннисистки было два гражданства. Ее отец - уроженец Гаити, а мать - японка из префектуры Хоккайдо. Осака родилась в Японии, однако в раннем детстве ее семья переехала в США. После завершения процедуры отказа от двойного гражданства Осаке будет необходимо сыграть один турнир, организованный Международной федерацией тенниса, в качестве представителя Японии, чтобы затем принять участие в Олимпиаде в Токио.

Теги
ЯпонияСШАWTA
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