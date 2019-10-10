Летевший в Екатеринбург самолет с футболистами из Польши сел в Челябинске из-за ЧП с Ан-12

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 октября. /ТАСС/. Самолет авиакомпании Enter Air, летевший из польского города Познань в Екатеринбург, на борту которого находятся футболисты из молодежной сборной Польши, сел в аэропорту Баландино Челябинска, сообщили ТАСС в пресс-службе воздушной гавани. Екатеринбургский аэропорт Кольцово не смог принять самолет из-за временного закрытия после аварийной посадки военного самолета Ан-12.

Молодежная сборная Польши должна была прилететь в Екатеринбург 10 октября около 13:00 мск. На 11 октября запланирован матч отборочного турнира чемпионата Европы 2021 года против сборной России.

"Приняли Познань - Екатеринбург Boeing 737-800", - сказали в пресс-службе.

В пресс-службе челябинского аэропорта добавили, что в настоящее время самолет стоит и ждет, когда откроется Кольцово. Пассажиры находятся в накопителе. Сведений о том, будут ли футболисты ждать или воспользуются автомобильным транспортом, чтобы доехать до Екатеринбурга, в пресс-службе нет.

Источник ТАСС сообщил об аварийной посадке военного самолета Ан-12 в аэропорту Екатеринбурга Кольцово в четверг. Информацию подтвердили в пресс-службе Кольцово. По данным пресс-службы ЦВО, причиной аварийной посадки стал невыход шасси.

По информации источника ТАСС, на борту Ан-12 при аварийной посадке в екатеринбургском аэропорту Кольцово произошло задымление, открытого горения не было. На борту находилось более 10 человек, никто из них не пострадал. Самолет получил незначительные повреждения.