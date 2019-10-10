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Евро-2020

Чеферин: Россия способна решить любые проблемы при подготовке к Евро-2020

По словам главы Союза европейских футбольных ассоциаций, Россия прекрасно провела чемпионат мира - 2018
Президент Союза европейских футбольных ассоциаций Александр Чеферин EPA/MARTIAL TREZZINI
Описание
Президент Союза европейских футбольных ассоциаций Александр Чеферин
© EPA/MARTIAL TREZZINI

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 10 октября. /ТАСС/. Россия решит любые проблемы при подготовке к проведению матчей чемпионата Европы по футболу - 2020 в Санкт-Петербурге. Об этом во время пленарного заседания на форуме "Россия - спортивная держава" заявил глава Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин.

Чемпионат Европы в честь 60-летнего юбилея турнира пройдет в 12 европейских городах. Санкт-Петербург примет три матча группового этапа и четвертьфинал. Также матчи пройдут в Лондоне, Мюнхене, Баку, Риме, Бухаресте, Дублине, Копенгагене, Бильбао, Глазго, Будапеште и Амстердаме.

"Россия прекрасно провела чемпионат мира, она продемонстрировала, насколько страна радушно принимала болельщиков, какой великолепной инфраструктурой она обладает. Нет никаких сомнений, что успешно пройдут в России и матчи чемпионат Европы", - сказал Чеферин.

"Поскольку футбол до сих пор остается самым популярным видом спорта на планете, мы первые, кто сталкиваемся с вопросами безопасности. И мы помогаем в решении таких проблем в сотрудничестве с властями различных стран. Следующий Евро будет полон вызовов, поскольку принимать его будут 12 различных стран, будут возникать вопросы виз, национальных валют и прочее. Но у меня нет никаких опасений, что Россия сможет справиться с любыми вопросами, которые возникают при подготовке к чемпионату", - отметил он.

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