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Футбол в России

СМИ: футболист "Ростова" Норманн может перейти в "Манчестер Юнайтед"

Английский клуб находится в поисках полузащитника

ТАСС, 10 октября. Норвежский футболист "Ростова" Матиас Норманн попал в сферу интересов английского "Манчестер Юнайтед". Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на Goal.

Как сообщает источник, английский клуб находится в поисках полузащитника, в особенности после ухода из команды испанца Андера Эрреры, который перешел во французский ПСЖ.

Норманн перешел в "Ростов" из английского "Брайтона" в январе 2019 года, всего в составе российской команды он провел 23 матча во всех турнирах, в которых забил один гол и отдал шесть результативных передач. Также в активе 23-летнего Норманна один матч в составе национальной команды Норвегии.

Теги
Российский футбол
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