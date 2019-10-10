Российские волейболисты потерпели четвертое поражение на КМ, уступив сборной Японии

ТАСС, 10 октября. Мужская сборная России потерпела поражение от команды Японии в седьмом матче на Кубке мира по волейболу. Соревнования проходят в Японии.

Встреча завершилась со счетом 3-1 (25:22, 21:25, 25:22, 25:16) в пользу японцев. В первом матче россияне обыграли иранцев (3-1), во втором - канадцев (3-2), затем уступили австралийцам (2-3) и бразильцам (0-3), обыграли египтян (3-1), а в предыдущем матче уступили представителям Польши (1-3). В следующей игре российская команда 11 октября встретится со сборной Италии.

В других матчах дня сборная Аргентины обыграла команду Канады (3-0), польские волейболисты переиграли египтян (3-0), иранские спортсмены оказались сильнее представителей Туниса (3-0), команда Италии обыграла сборную Австралии (3-0), бразильцы обыграли американцев (3-0).

После семи матчей сборная России занимает восьмое место, имея в активе девять очков. Возглавляет турнирную таблицу команда Бразилии (21 очко), которая еще не потерпела ни одного поражения, команда Польши поднялась на второе место (18), на третьем месте идет команда США (16), на четвертом - сборная Японии (15), на пятом - команда Италии (11), на шестом - сборная Ирана (9), на седьмом - команда Аргентины (9).

Розыгрыш Кубка мира проводится один раз в четыре года. Участие в турнире принимают 12 команд со всех континентальных зон Международной федерации волейбола. Соперники встречаются друг с другом по одному разу, сборная, набравшая наибольшее количество очков, станет обладателем Кубка мира. Турнир завершится 15 октября.

Мужская сборная России дважды становилась победителем Кубка мира (1999, 2011), а также один раз выигрывала серебряные медали (2007). В активе сборной СССР четыре победы (1965, 1977, 1981, 1991), что является рекордом.