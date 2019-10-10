Путин поддержал идею о заявке России на проведение Кубка мира по регби

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 10 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин не против того, чтобы РФ претендовала на проведение Кубка мира по регби 2027 года, но сомневается, что на данный момент у отечественных спортсменов есть шансы на победу в этом виде спорта.

На заседании Совета по развитию физической культуры и спорта глава Федеральной антимонопольной службы и председатель высшего совета Федерации регби России Игорь Артемьев рассказал о планах по проведению Кубка мира по регби в 2027 году. По его словам, у РФ "хорошие шансы выиграть заявку, тем более, что Кубок мира сопоставим с Чемпионатом мира по футболу". "Так что мы можем использовать уже созданную инфраструктуру", - считает он.

"Заявку-то мы можем выиграть, а соревнования?" - с улыбкой заметил Путин. "В классическом регби мы пока в рейтинге номер 20, но мы на Кубке мира сделали новую команду, которая выступила достойно", - сказал Артемьев.

"Я ничего против не имею. Нужно, чтобы прежде всего Министерство спорта подумало вместе с вами. Поработайте над этим", - поручил президент.