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Массовый спорт

Путин поддержал идею строительства модульных спортзалов в сельской местности

С такой инициативой на заседании Совета по развитию физической культуры и спорта выступил губернатор Калининградской области Антон Алиханов

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 10 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин высказался в поддержку инициативы быстровозводимых модульных спортивных залов для обеспечения доступности занятий спортом для жителей сельской местности.

"Полностью согласен, действительно, строительные технологии и материалы такие, которые позволяют в разы, я хочу подчеркнуть, в разы удешевить проект, а качество очень хорошее", - сказал президент.

С инициативой в четверг на заседании Совета по развитию физической культуры и спорта выступил губернатор Калининградской области Антон Алиханов. Он отметил, что зачастую в регионах приведение спортивных объектов в нормативное состояние становится трудно решаемой проблемой, а модульные спортзалы могут стать альтернативой.

"У нас регион специфический, есть старые здания, и там просто невозможно приспособить никакие помещения для занятий спортом. А вот строительство модульных залов, которые будут доступны как школьникам, так просто жителям, они, на наш взгляд, достаточно дешевые, быстровозводимые, и это решает очень быстро проблему доступности спорта для жителей особенно в сельской местности, конечно", - сказал Алиханов.

Он отметил, что таким образом проблему доступности спорта уже успешно решают в Крыму. "Недавно летал в Крым, познакомился с их опытом, и есть пример, вместе со Сбербанком, насколько я знаю, они реализовали в нескольких муниципалитетах, - строительство модульных спортивных залов", - сказал он.

Теги
Путин, Владимир Владимирович
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