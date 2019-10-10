Перекупщики продают билеты на футбольный матч Россия - Шотландия по номиналу

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Перекупщики продают билеты на отборочный матч чемпионата Европы по футболу 2020 года между сборными России и Шотландии, который состоится в четверг на столичном стадионе "Лужники", по номиналу.

Матч между сборными России и Шотландии начнется в 21:45 мск. Эта встреча станет для национальной команды первой на главном стадионе чемпионата мира 2018 года после завершения турнира. В последний раз сборная под руководством Станислава Черчесова играла на этом стадионе 1 июля прошлого года и победила команду Испании в 1/8 финала мирового первенства (1:1, 4:3 - по пенальти).

За три часа до матча спекулянты, расположившиеся рядом с кассами стадиона, предлагают желающим купить билеты по номиналу - за 1200 и 2500 рублей соответственно. В наличии у них есть билеты как на места за воротами, так и на центральные трибуны. В отличие от билетов, которые есть в кассах, перекупщики предлагают приобрести билеты на нижние ярусы трибун. При этом на данный момент билеты есть в онлайн-продаже, их стоимость варьируется от 1000 до 15000 рублей (без учета сервисного сбора, который спекулянты уже "включили" в стоимость).

В турнирной таблице группы I лидирует сборная Бельгии (18 очков, 6 матчей), второй идет команда России (15 очков, 6 матчей), третьей - сборная Кипра (10 очков, 7 матчей), четвертой - команда Казахстана (7 очков, 7 матчей), пятой - сборная Шотландии (6 очков, 6 матчей), шестой - команда Сан-Марино (0 очков, 6 матчей). На чемпионат Европы выйдут две лучшие команды из группы.