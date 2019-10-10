Россиянка Полина Миллер претендует на награду "Восходящая звезда" от European Athletics

ТАСС, 10 октября. Россиянка Полина Миллер, специализирующаяся в беге на 400 метров, претендует на премию "Восходящая звезда" от Европейской легкоатлетической ассоциации (European Athletics). Об этом сообщает пресс-служба организации.

В 2019 году 19-летняя россиянка стала победительницей чемпионата Европы для спортсменов не старше 20 лет. На чемпионате мира в Дохе спортсменка не смогла преодолеть рубеж квалификации.

Помимо Миллер, на награду претендуют голландская бегунья Фемке Бол, британские бегуньи Эми Хант, Джемма Рики, шведская бегунья Тильде Юханссон, украинская прыгунья в высоту Ярослава Магучих, датская бегунья Анна Эмили Мёллер, польская бегунья Ева Свобода, голландская толкательница ядра Йоринде ван Клинкен и испанская многоборка Мария Висенте.