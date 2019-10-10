Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Летние олимпийские виды спорта

Россиянка Полина Миллер претендует на награду "Восходящая звезда" от European Athletics

19-летняя бегунья победила на молодежном чемпионате Европы в текущем году
Полина Миллер Михаил Джапаридзе/ТАСС
Описание
Полина Миллер
© Михаил Джапаридзе/ТАСС

ТАСС, 10 октября. Россиянка Полина Миллер, специализирующаяся в беге на 400 метров, претендует на премию "Восходящая звезда" от Европейской легкоатлетической ассоциации (European Athletics). Об этом сообщает пресс-служба организации.

В 2019 году 19-летняя россиянка стала победительницей чемпионата Европы для спортсменов не старше 20 лет. На чемпионате мира в Дохе спортсменка не смогла преодолеть рубеж квалификации.

Помимо Миллер, на награду претендуют голландская бегунья Фемке Бол, британские бегуньи Эми Хант, Джемма Рики, шведская бегунья Тильде Юханссон, украинская прыгунья в высоту Ярослава Магучих, датская бегунья Анна Эмили Мёллер, польская бегунья Ева Свобода, голландская толкательница ядра Йоринде ван Клинкен и испанская многоборка Мария Висенте.

Теги
Летние олимпийские виды спорта
Реклама на ТАСС
Готов к труду и обороне
Федеральный оператор ГТО подписал партнерское соглашение с АНО "Стань чемпионом"
Суть проекта "Стань чемпионом" состоит в тестировании детей в целях определения их способностей к занятию спортом
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС