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Летние олимпийские виды спорта

Российские бадминтонисты завершили борьбу на ЧМ среди спортсменов не старше 19 лет

Соревнования проходят в Казани, лучшей среди россиян стала Анастасия Шаповалова, проигравшая в 1/8 финала

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Представители сборной России по бадминтону завершили борьбу на чемпионате мира среди спортсменов не старше 19 лет. Соревнования проходят в Казани.

Последние российские спортсмены покинули соревнования на стадии 1/8 финала. Анастасия Шаповалова проиграла первой ракетке турнира представительнице Таиланда Питтайе Чайвань со счетом 22:20, 14:21, 15:21. В соревнованиях пар Анастасия Боярун и Алена Яковлева не смогли переиграть первых сеяных турнира в парном разряде представительниц Индонезии Ниту Марвах и Путри Сяиках (13:21, 16:21). В соревнованиях смешанных пар россияне Анастасия Боярун и Лев Баринов уступили тайским спортсменам Беняпе Аимсард и Ратчаполу Маккасаситорну со счетом 8:21, 12:21.

"Шаповалова сыграла хороший матч и в первом гейме даже победила, - цитирует главного тренера юношеской сборной России Николая Николаенко пресс-служба Национальной федерации бадминтона России. - Все, что она выиграла, она выиграла за счет скорости. У нее хороший рост, высокая скорость, и если она выполняла качественные удары по нужной траектории, сопернице было очень неудобно туда выходить, плюс у Насти неплохая атака, это сочетание приносило успех. Но выдержать так нужно было весь матч".

"Микст наш тоже сыграл полезную игру, несмотря на очень серьезного соперника, - добавил главный тренер. - Во втором гейме наши наконец расслабились и начали играть в то, что умеют, качество ударов, скорость у таиландцев выше. Что касается женской пары, она заставила первых номеров из Индонезии включать полные обороты, наши качественно настроились на игру и постарались выполнить все, что умеют. Конечно, пока не хватает качества, но она несомненно пошла в плюс девочкам для будущего прогресса".

Ранее у девушек на стадии третьего круга выбыла Мария Голубева, первого круга - Виктория Козырева, в женских парах Анастасия Курдюкова и Шаповалова покинули соревнования на стадии третьего круга. В смешанных парах Егор Холкин и Мария Сухова выбыли на стадии третьего круга, Егор Вельп и Курдюкова - первого круга. У юношей Георгий Карпов и Георгий Лебедев завершили борьбу на стадии второго круга, Илья Ким - первого круга, в парах Холкин и Лебедев вылетели во втором круге, Таймаз Гареев и Тимур Валиуллин - в первом круге. Соревнования завершатся 13 октября.

Теги
РоссияТатарстанЛетние олимпийские виды спорта
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