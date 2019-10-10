СМИ: "Зенит" может приобрести футболиста Ругани у "Ювентуса"

ТАСС, 10 октября. Петербургский футбольный клуб "Зенит" заинтересован в приобретении центрального защитника итальянского "Ювентуса" Даниэле Ругани в январе. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на портал Сalciomercato.

По информации портала, 25-летний итальянец не входит в планы тренерского штаба после летних трансферов голландца Маттейса де Лигта и турка Мериха Демирала. Однако из-за травмы колена Джорджио Кьеллини, который получил ее в конце августа и выбыл на длительный срок, "Ювентус" принял решение не продавать футболиста "Зениту" минувшим летом. Также игроком интересуются некоторые клубы чемпионата Англии, отмечает источник.

Ругани является воспитанником итальянского "Эмполи", он несколько раз выступал в аренде в составе "Ювентуса", летом 2015 года туринский клуб осуществил полноценный трансфер игрока. В составе "Ювентуса" игрок провел 87 матчей, в которых забил семь матчей и сделал две голевые передачи. В составе туринской команды он стал четырехкратным чемпионом Италии, трехкратным обладателем Кубка страны и двукратным победителем Суперкубка Италии. В составе национальной сборной защитник провел семь матчей, не отметившись результативными действиями.

После 12 туров Российской премьер-лиги "Зенит" идет на третьем месте, набрав 26 очков и уступает по дополнительным показателям московскому "Локомотиву" и "Ростову", которые набрали столько же турнирных баллов. В матче 13-го тура "Зенит" примет "Ростов", встреча пройдет 19 октября. В Лиге чемпионов после двух туров "Зенит" и французский "Лион" набрали по четыре очка в группе G, у немецкого "Лейпцига" три балла, у португальской "Бенфики" ноль очков. В третьем туре "Зенит" на выезде сыграет с "Лейпцигом", встреча пройдет 23 октября.

"Ювентус", который является соперником московского "Локомотива" на групповом этапе Лиги чемпионов, лидирует в турнирной таблице чемпионата Италии (19 очков, 7 матчей). В ближайшем туре "Ювентус" примет "Болонью", встреча пройдет 19 октября. В Лиге чемпионов "Ювентус" и испанский "Атлетико" набрали по четыре очка в группе D, у "Локомотива" три балла, немецкий "Байер" (Леверкузен) не набрал очков. В третьем туре "Ювентус" примет "Локомотив", встреча пройдет 22 октября.