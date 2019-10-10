Капитан сборной России по футболу Дзюба заявил, что гимн страны ему дороже гимна ЛЧ

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Нападающий сборной России по футболу Артем Дзюба заявил после победного матча отборочного цикла чемпионата Европы 2020 года против команды Шотландии, что гимн России ему дороже, чем гимн Лиги чемпионов. Такое мнение капитан национальной команды высказал журналистам.

В четверг сборная России обыграла шотландцев на стадионе "Лужники" со счетом 4:0. Дзюба забил два мяча. Нападающий выступает за петербургский "Зенит", который в текущем сезоне участвует в Лиге чемпионов.

"Первый тайм не получился у нас, второй вышел качественным. Это очень важная победа. Спасибо большое болельщикам, огромное удовольствие играть на таком стадионе. Во время гимна страны понял, что он лучше гимна Лиги чемпионов, особенно когда весь стадион поет", - заявил Дзюба.

Футболист также отметил аспекты игры, которые не получались у сборной России в первом тайме. "Мы не до конца выполнили установку тренера, не играли низом, нам не хватало движения. В перерыве поговорили друг с другом, вышли на второй тайм более уверенными", - заявил капитан сборной России.

После матча с шотландцами Дзюба стал вторым в списке лучших бомбардиров текущего отборочного цикла, на его счету восемь забитых мячей. Лидером с 10 голами является нападающий сборной Израиля Эран Захави. "У меня нет задачи стать лучшим бомбардиром [отборочного цикла]. Главное, чтобы сборная вышла на чемпионат Европы", - заключил Дзюба.

В турнирной таблице группы после семи туров россияне занимают второе место, набрав 18 очков. Бельгийцы лидируют (21 очко), на третьем месте идет команда Кипра (10), на четвертом - сборная Казахстана (7), на пятом - команда Шотландии (6), на шестом - сборная Сан-Марино (0). Чтобы досрочно выйти в финальный раунд чемпионата Европы, сборной России достаточно не проиграть в следующем матче против команды Кипра, который пройдет на выезде 13 октября. В двух заключительных матчах отборочного турнира российская команда встретится со сборными Бельгии (16 ноября, дома) и Сан-Марино (19 ноября, в гостях).