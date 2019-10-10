Наер обыграл Ананда в первом туре шахматного турнира на острове Мэн

ТАСС, 11 октября. Российский шахматист Евгений Наер белыми фигурами обыграл индийца Вишванатана Ананда в первом туре турнира на острове Мэн. Соревнование является квалификационным на турнир претендентов.

Россиянин Александр Грищук сыграл вничью с казахстанцем Ринатом Джумабаевым, Сергей Карякин разошелся миром с азербайджанцем Ниджатом Абасовым, Владислав Артемьев белыми переиграл венесуэльца Эдуардо Бонельи Итуррисагу, Никита Витюгов белыми победил украинца Андрея Волокитина. В турнире принимают участие и женщины, в том числе россиянка Алина Кашлинская, которая черными уступила Алексею Широву, представляющему Испанию.

Действующий чемпион мира норвежец Магнус Карлсен белыми победил украинца Юрия Кузубова, американец Фабиано Каруана, который уже квалифицировался на турнир претендентов, черными обыграл китайца Чжан Чжуна. Американец Уэсли Со сыграл вничью с украинцем Александром Моисеенко, китаец Юй Янъи белыми обыграл аргентинца Сандро Мареко.

Ананд является 15-м чемпионом мира по шахматам, на данный момент он занимает девятую строчку в рейтинге Международной шахматной федерации (FIDE), Наер - 153-е место.

Партии второго тура состоятся в пятницу. Турнир проходит по швейцарской системе в 11 туров, в нем принимают участие 154 шахматиста. Контроль времени: 100 минут на 40 ходов, затем 50 минут на 20 ходов и 15 минут до конца партии с добавлением 30 секунд на ход начиная с первого.

Призовой фонд турнира составляет $433 тыс., победитель получит $70 тыс. и путевку на турнир претендентов, лучшая среди женщин - $10 тыс. Соревнования завершатся 21 октября. Турнир претендентов пройдет в 2020 году, его победитель получит право сразиться за шахматную корону с Карлсеном.