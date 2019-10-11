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ММА

Бой между Федором Емельяненко и Джексоном может пройти на ринге

Ранее было официально объявлено о том, что поединок состоится 29 декабря в Японии
Федор Емельяненко AP Photo/Gregory Payan
Описание
Федор Емельяненко
© AP Photo/Gregory Payan

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Поединок между российским бойцом смешанного стиля Федором Емельяненко и американцем Куинтоном Джексоном в Японии может пройти на ринге. Об этом ТАСС сообщили в организации Bellator.

"Пока не принято решение, на ринге пройдет поединок или в клетке. Решение будет принято в ближайшее время", - сказал собеседник агентства.

Ранее было официально объявлено о том, что бой Емельяненко - Джексон пройдет 29 декабря в Японии.

Россиянин все свои бои в Японии проводил на ринге. Спортсмен провел 25 поединков и во всех одержал победы. Еще один бой - против Антониу Родригу Ногейра - признан несостоявшимся.

Всего на счету 43-летнего Емельяненко 35 побед и шесть поражений в ММА. Еще один бой был признан несостоявшимся. Джексон является бывшим чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). В активе 41-летнего американца 38 побед и 13 поражений.

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