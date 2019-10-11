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Бокс

Чемпион мира по версии WBA Бивол уверен, что сохранит пояс после боя с Кастильо

Поединок между спортсменами состоится 12 октября в Чикаго

ТАСС, 11 октября. Чемпион мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в полутяжелом весе (до 79,38 кг) россиянин Дмитрий Бивол выразил уверенность в том, что не расстанется с титулом после поединка с представителем Доминиканской

Республики Ленином Кастильо. Слова 28-летнего россиянина приводит пресс-служба промоутерской компании "Мир бокса".

Бивол проведет поединок против 31-летнего Кастильо 12 октября в Чикаго (США, штат Иллинойс).

"У нас были сложности с поиском соперника для этого боя. Но Ленин Кастильо и его команда приняли этот бой, благодарю их за это. Надеюсь, мы покажем отличный бой в субботу для всех поклонников бокса. Мой пояс останется у меня", - сказал Бивол.
Кастильо заявил, что бой против Бивола является большим шансом для него, и он постарается отобрать пояс у россиянина. "Это очень большой шанс. Я впервые в Чикаго и рад, что у меня есть возможность забрать чемпионский пояс у Дмитрия Бивола в субботу", - сказал боксер. 

Бивол владеет титулом чемпиона мира 2017 года. В последнем поединке в марте этого года он выиграл у американца Джо Смита - младшего решением судей. В послужном списке Бивол 16 побед (11 нокаутом), ни одного поражения. На счету Кастильо 20 побед (15 нокаутом), два поражения и одна ничья.

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Бокс
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