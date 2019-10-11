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Евро-2020

Несколько футболистов сборной России имеют проблемы со здоровьем после матча отбора ЧЕ

Имена игроков не называются
Футболисты сборной России Михаил Терещенко/ТАСС
Описание
Футболисты сборной России
© Михаил Терещенко/ТАСС

ТАСС, 11 октября. Несколько футболистов сборной России имеют небольшие проблемы со здоровьем после матча отборочного этапа чемпионата Европы 2020 года против команды Шотландии. Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

В четверг россияне разгромили шотландцев на поле стадиона "Лужники" со счетом 4:0.

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"После игры с Шотландией ряд игроков сборной России имеют незначительные проблемы со здоровьем, связанные с опорно-двигательным аппаратом нижних конечностей. После оценки функционального состояния футболистов и проведения врачами стартовой консервативной терапии тренерский штаб примет решение о составе на матч с Кипром. Сегодня команда провела в Новогорске восстановительную тренировку. Игроки занимались двумя группами в зависимости от проведенного количества времени во вчерашней игре, во второй половине дня команда в полном составе вылетит в Ларнаку", - говорится в сообщении.

В турнирной таблице группы I после семи туров россияне занимают второе место, набрав 18 очков. Бельгийцы набрали 21 очко и гарантировали себе выход в финальную стадию турнира. На третьем месте идет команда Кипра (10), четвертом - сборная Казахстана (7), пятом - команда Шотландии (6), шестом - сборная Сан-Марино (0). Чтобы досрочно выйти в финальный раунд чемпионата Европы, сборной России достаточно не проиграть в воскресенье на выезде команде Кипра. В двух заключительных матчах отборочного турнира российская команда сыграет против сборных Бельгии (16 ноября, дома) и Сан-Марино (19 ноября, в гостях).

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Евро-2020
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