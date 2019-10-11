Несколько футболистов сборной России имеют проблемы со здоровьем после матча отбора ЧЕ

ТАСС, 11 октября. Несколько футболистов сборной России имеют небольшие проблемы со здоровьем после матча отборочного этапа чемпионата Европы 2020 года против команды Шотландии. Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

"После игры с Шотландией ряд игроков сборной России имеют незначительные проблемы со здоровьем, связанные с опорно-двигательным аппаратом нижних конечностей. После оценки функционального состояния футболистов и проведения врачами стартовой консервативной терапии тренерский штаб примет решение о составе на матч с Кипром. Сегодня команда провела в Новогорске восстановительную тренировку. Игроки занимались двумя группами в зависимости от проведенного количества времени во вчерашней игре, во второй половине дня команда в полном составе вылетит в Ларнаку", - говорится в сообщении.

В турнирной таблице группы I после семи туров россияне занимают второе место, набрав 18 очков. Бельгийцы набрали 21 очко и гарантировали себе выход в финальную стадию турнира. На третьем месте идет команда Кипра (10), четвертом - сборная Казахстана (7), пятом - команда Шотландии (6), шестом - сборная Сан-Марино (0). Чтобы досрочно выйти в финальный раунд чемпионата Европы, сборной России достаточно не проиграть в воскресенье на выезде команде Кипра. В двух заключительных матчах отборочного турнира российская команда сыграет против сборных Бельгии (16 ноября, дома) и Сан-Марино (19 ноября, в гостях).