Мамедов: спортивные федерации должны заниматься подготовкой достойной смены специалистов

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 11 октября. /ТАСС/. Руководители спортивных федераций должны уделять внимание подготовке молодых тренеров и воспитанию достойной смены специалистов. Такое мнение в пятницу высказал главный тренер сборной России по фехтованию, вице-президент Федерации фехтования России Ильгар Мамедов на форуме "Россия - спортивная держава".

Форум стартовал в Нижнем Новгороде 10 октября.

"Сейчас мы приглашаем молодых тренеров, сразу зовем тех, кто заканчивает карьеру, чтобы они не искали каких-то вариантов за границей. Привлекаем их к работе в клубах, со сборной, центр фехтования открылся в Новогорске, в Новосибирске, появляются новые точки и новые возможности. Рано или поздно мы уйдем, и за это время должны воспитать себе новых людей, которые придут нам на смену. Не боясь конкуренции, не боясь того, что кто-то тебя куда-то подвинет", - отметил Мамедов.

"В нашей федерации есть ряд программ поддержки молодых тренеров, программы финансирования специалистов, которые решили работать в учебных учреждениях, гранты. Не все бывшие спортсмены хотят заниматься тренерской работой, кто-то хочет стать судьей, у нас есть и гранты для судей. Но это комплексное мероприятие, не работа одного человека, а целой федерации. На примере нашей федерации можно перенять этот опыт и помогать тем, кто хочет работать", - сказал Мамедов.

VIII Международный спортивный форум "Россия - спортивная держава" в Нижнем Новгороде завершится 11 октября. Основным организатором форума выступает Министерство спорта РФ при поддержке правительства Нижегородской области.