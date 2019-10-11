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Форум "Россия - спортивная держава"

Соглашение о развитии киберспорта в Нижегородской области подписано на спортивном форуме

По словам губернатора региона, в области около 1 тыс. человек периодически участвуют в соревнованиях по киберспорту, но желающих гораздо больше

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 11 октября. /ТАСС/. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и президент Федерации компьютерного спорта России Дмитрий Смит подписали в пятницу соглашение о сотрудничестве на форуме "Россия - спортивная держава" в Нижнем Новгороде. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой правительства региона.

"Соглашение предусматривает, что регион и федерация будут сотрудничать для развития и популяризации компьютерного спорта, в том числе содействуя в формировании и развитии молодежных киберспортивных сообществ, организации совместных мероприятий в Нижегородской области, подготовке спортивного резерва по компьютерному спорту, повышении результативности выступлений спортсменов на всероссийских и международных соревнованиях", - указано в сообщении.

По словам Никитина, в Нижегородской области около 1 тыс. человек периодически участвуют в соревнованиях по киберспорту, но желающих гораздо больше. "Уверен, что вместе с Федерацией компьютерного спорта России мы могли бы добиться большего. У нас также очень сильный IT-сектор, что позволяет говорить и о разработке продукции для игровой сферы", - цитирует Никитина пресс-служба.

Смит отметил, что проведение соревнований на территории Нижегородской области будет способствовать развитию и популяризации компьютерного спорта в регионе.

VIII Международный спортивный форум "Россия - спортивная держава" проходит в Нижнем Новгороде 10-11 октября. Основным организатором форума выступает Министерство спорта РФ при поддержке правительства Нижегородской области.

Теги
Никитин, Глеб СергеевичФорум "Россия - спортивная держава"Нижегородская область
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Форум "Россия - спортивная держава"
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