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WTA

Россиянка Кудерметова вышла в полуфинал теннисного турнира в Китае

В матче 1/4 финала спортсменка победила украинку Даяну Ястремскую

ТАСС, 11 октября. Россиянка Вероника Кудерметова обыграла украинку Даяну Ястремскую в четвертьфинальном матче турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в китайском Тяньцзине.

Встреча завершилась со счетом 6:4, 6:0 в пользу 22-летней россиянки. В полуфинале Кудерметова сыграет с британкой Хизер Уотсон.

Кудерметова на турнирах серии Большого шлема играла в третьем круге на Открытом чемпионате Франции, во втором круге Уимблдона и в первом круге на Открытом чемпионате Австралии и США. В рейтинге WTA она занимает 45-е место, в ее активе один титул WTA.

19-летняя Ястремская на турнирах серии Большого шлема добиралась до четвертого круга Уимблдона, играла в третьем круге на Открытых чемпионатах Австралии и США, а также в первом круге на Открытом чемпионате Франции. В рейтинге WTA она занимает 23-е место, в ее активе три титула WTA.

Турнир в Тяньцзине завершится 13 октября. Призовой фонд составляет $500 тыс. В прошлом году победительницей турнира была француженка Каролин Гарсия. В 2017 году победительницей соревнований становилась россиянка Мария Шарапова.

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