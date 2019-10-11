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Сборные по футболу
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Российские футболисты сыграли вничью с поляками в матче квалификации молодежного ЧЕ-2021

Встреча завершилась со счетом 2:2, россияне сравняли счет в добавленное время
Болельщики сборной России Александр Демьянчук/ТАСС
Описание
Болельщики сборной России
© Александр Демьянчук/ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 октября. /ТАСС/. Молодежная сборная России по футболу сыграла вничью с командой Польши со счетом 2:2 в домашнем матче отборочного турнира чемпионата Европы среди игроков не старше 21 года. Встреча прошла в Екатеринбурге.

В составе российской команды забитыми мячами отметились Даниил Уткин (25-я минута) и Магомед-Шапи Сулейманов (90+1). У поляков отличился Патрик Клималя (45+1), еще один мяч защитник сборной России Игорь Дивеев отправил в собственные ворота (10).

Сборная России в текущем отборочном цикле провела второй матч на стадионе, который принимал матчи чемпионата мира в 2018 году. 6 сентября команда Михаила Галактионова обыграла сербов (1:0) на стадионе "Мордовия-Арена" в Саранске.

В турнирной таблице отборочной группы 5 сборная России занимает второе место, набрав пять очков после трех матчей. Лидирует сборная Польши (8 очков), третьей, набрав четыре очка, идет команда Болгарии, в активе сборных Латвии и Сербии по одному очку, у команды Эстонии очков нет. В финальную часть чемпионата Европы выйдут победители групп, а две лучшие команды, из числа занявших вторые места в девяти группах, разыграют в стыковых встречах еще одну путевку на турнир. В финальной части выступят 12 команд, в числе которых хозяева соревнований - сборные Венгрии и Словении.

Сборная России в следующем матче на выезде встретится с командой Эстонии, сборная Польши примет команду Сербии, обе встречи пройдут 15 октября. Молодежный чемпионат Европы пройдет в Венгрии и Словении с 13 по 27 июня 2021 года.

Трудная дорога, дождь в день игры

Польская сборная добиралась до Екатеринбурга с приключениями. Из-за аварийной посадки военно-транспортного самолета Ан-12 в екатеринбургском аэропорту Кольцово самолет с футболистам направился в Челябинск. Главный тренер польской сборной Чеслав Михневич перед игрой отметил, что команде предлагался трансфер на автобусах до Екатеринбурга, а это 200 км и около четырех часов на автобусе. В итоге было решено, что добираться команда будет все же на самолете.

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В итоге сборная Польши была в пути вместо запланированных трех часов почти семь с учетом пребывания в Челябинске. Михневич отметил на предматчевой пресс-конференции, что данный инцидент на его команду не повлиял.

Запускать зрителей на "Екатеринбург-Арену" начали примерно за час до начала встречи. Несмотря на то, что на улице моросил дождь, а температура была немного выше нуля, болельщики начали собираться у стадиона заблаговременно. В разговорах между собой, они обсуждали конец рабочей недели, планы на выходные.

Пришедших на матч зрителей развлекали непосредственно в чаще стадиона. Перед ними выступили члены Федерации чирлидинга Свердловской области, а гимны обеих стран исполнил "Танцующий оркестр" Александра Павлова ("Уралбэнд").

Ход матча

Первый опасный момент в матче уже на стартовой минуте создал полузащитник сборной России и московского "Спартака" Наиль Умяров, нанеся удар по воротам польской команды. Российская сборная создала еще пару моментов, но на 10-й минуте хозяевам поля не повезло. Вратарь Александр Максименко неудачно отбил подачу, мяч попал в Дивеева, отскочив от него в ворота.

После этого поляки оживились, однако не сдавалась и российская сборная, создав пару моментов у ворот противника.

На 25-й минуте после навеса капитана команды Ивана Облякова вратарь гостей Камиль Грабара случайно столкнулся с защитником своей команды, мяч попал к Сулейманову, которому помешали пробить, но мяч отскочил к Уткину, он сумел поразить пустой створ ворот, сравняв счет - 1:1.

Трибуны оживились и стали подгонять игроков вперед, а Максименко откровенно скучал - к подступам штрафной площади россиян мяч доходил редко. Однако в добавленное к первому тайму время Патрик Клималя забил гол и вывел команду Польши вперед, завершив быструю контратаку гостей, которая началась с потери мяча Обляковым.

В первой половине второго тайма подопечные Галактионова пошли в атаку, пытаясь исправить положение. Помочь в этом должен был вышедший на замену вместо Уткина полузащитник Максим Глушенков. После замену провел и Михневич, убрав с поля Клималя и выпустив Павла Томчика. На 68-й минуте по-настоящему опасный момент случился у владений Максименко - поляки били уже по пустым воротам, но помешал российский защитник.

Уже в добавленное ко второму тайму время российские футболисты сумели сравнять счет. Быстрая атака сборной России завершилась голом Сулейманова после подачи Глушенкова с левого фланга. После забитого мяча на поле случилась небольшая потасовка, в результате которой главный арбитр матча показал по две желтые карточки игрокам обеих сборных, в составе россиян предупреждения получили Глушенков и Сулейманов. В оставшиеся несколько минут встречи команды не сумели создать опасные моменты.

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