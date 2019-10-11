Мини-футбольный клуб "Тюмень" со второго места в группе вышел в элитный раунд ЛЧ

ТАСС, 11 октября. Российский мини-футбольный клуб "Тюмень" переиграл казахстанский "Аят" со счетом 8:3 в заключительном туре основного группового раунда Лиги чемпионов.

В составе "Тюмени" отличись Сергей Крыкун (4-я минута), Артем Антошкин (8), Камиль Герейханов (12), Виллиан (32, 38), Максим Емельянов (32), Александр Упалев (38) и Иван Бахур (40). У "Аята" голы забили Азат Валиуллин (7, 17) и Хебберт Болт (23).

"Тюмень" заняла второе место в группе 3 и вышла в элитный раунд Лиги чемпионов. Российский клуб также обыграл литовский "Витис" и уступил испанской "Барселоне" в матчах основного группового этапа. "Барселона" досрочно квалифицировалась с первого места в группе, "Аят" - с третьей строчки. Встреча между "Барселоной" и "Витисом" завершится позднее в пятницу.

Еще один российский клуб КПРФ одержал три победы в трех матчах в группе 4 и пробился в элитный раунд с первого места. В пятницу российский клуб оказался сильнее испанской команды "Эль-Посо Мурсия" со счетом 6:5.

На групповом этапе 32 команды были разделены на восемь групп, из квартетов с номерами с первого по четвертый (путь А) в элитный раунд выходят по три команды, из группы с номерами с пятого по восьмой (путь В) - только победители квартетов. Жеребьевка элитного раунда, в который выйдут 16 команд, пройдет 18 октября в штаб-квартире Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).