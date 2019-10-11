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Летние олимпийские виды спорта

Российский пловец Морозов стал победителем этапа КМ в Берлине на 50 м вольным стилем

Второе место занял японец Косуке Мацуи, третье - американец Майкл Эндрю

ТАСС, 11 октября. Россиянин Владимир Морозов завоевал золотую медаль в заплыве на дистанции 50 м вольным стилем на этапе Кубка мира по плаванию, который проходит в Берлине.

Спортсмен показал результат 21,55 секунды. Второе место занял японец Косуке Мацуи (21,93), третьим финишировал американец Майкл Эндрю (22,03).

Россиянин Григорий Тарасевич занял третье место на дистанции 200 м на спине (1.59,93). Победителем стал японец Риосуке Ирие (1.56,46), второе место у чеха Томаша Франты (1.59,91).

Этап Кубка мира в Берлине завершится 13 октября.

Теги
Летние олимпийские виды спорта
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