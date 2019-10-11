Российская теннисистка Александрова вышла в полуфинал турнира в Линце

ТАСС, 11 октября. Российская спортсменка Екатерина Александрова обыграла француженку Кристину Младенович в четвертьфинале теннисного турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в австрийском Линце. Призовой фонд турнира составляет $250 тыс.

24-летняя россиянка оказалась сильнее 26-летней француженки со счетом 6:2, 6:4. Спортсменки встречались в официальном матче впервые. В полуфинале восьмая сеяная турнира встретится с победительницей встречи между латвийской спортсменкой Еленой Остапенко и Еленой Рыбакиной, представляющей Казахстан, встреча завершится позднее в пятницу. Полуфинальный матч пройдет в субботу.

В другом полуфинальном матче встретятся американка Кори Гауфф и немка Андреа Петкович, встреча также пройдет в субботу. 15-летняя Гауфф в четвертьфинале одержала победу над голландкой Кики Бертенс (первой сеяной турнира и восьмой ракеткой мира), для американки эта победа стала первой над соперницей из топ-10 рейтинга WTA.

Александрова занимает 35-е место в рейтинге WTA, ее высшим достижением на турнирах серии Большого шлема является выход в третий круг Открытого чемпионата Франции - 2019.

В прошлом году Александрова уступила в финале турнира в Линце итальянке Камиле Джорджи (3:6, 1:6). Соревнования в Линце завершатся в воскресенье.