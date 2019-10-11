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Зимние олимпийские виды спорта

Фигуристка Косторная лидирует после короткой программы на турнире в Финляндии

Елизавета Туктамышева занимает второе место

ТАСС, 11 октября. Российская фигуристка Алена Косторная занимает первое место после короткой программы на турнире "Финляндия Трофи", который проходит в Эспоо.

16-летняя россиянка получила 77,25 балла за прокат, ее соотечественница Елизавета Туктамышева занимает второе место (72,66), третьей идет японка Юхана Йокои (65,09).

У мужчин после короткой программы россиянин Сергей Воронов занимает четвертое место (79,48), Андрей Лазукин - пятое (75,59). На первом месте располагается японец Сота Ямамото (92,81), на втором - его соотечественник Сёма Уно (92,28), на третьем - Роман Садовский (86,34), выступающий за команду Канады.

В соревнованиях спортивных пар россияне Анастасия Мишина и Александр Галлямов лидируют после короткой программы (74,99), на втором месте идут россияне Алиса Ефимова и Александр Коровин (69,12), на третьем - Любовь Илюшечкина и Шарль Билодо, представляющие сборную Канады (68,07).

В субботу танцевальные дуэты представят ритм-танец, спортивные пары и мужчины покажут произвольную программу.

Соревнования завершатся в воскресенье.

Теги
Зимние олимпийские виды спорта
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