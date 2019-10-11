Грищук победил Алексеева во втором туре шахматного турнира на острове Мэн

ТАСС, 11 октября. Российский шахматист Александр Грищук черными фигурами обыграл соотечественника Евгения Алексеева во втором туре турнира на острове Мэн. Соревнование является квалификационным на турнир претендентов.

Россиянин Сергей Карякин сыграл вничью с индийцем Раунаком Садхвани, Владислав Артемьев - с соотечественником Александром Мотылевым, Никита Витюгов и армянский гроссмейстер Грант Мелкумян также не сумели выявить сильнейшего. В турнире принимают участие и женщины, в том числе россиянка Алина Кашлинская, которая черными уступила англичанину Дэвиду Хауэллу.

Действующий чемпион мира норвежец Магнус Карлсен сыграл вничью с россиянином Алексеем Сараной, американец Фабиано Каруана, который уже квалифицировался на турнир претендентов, белыми обыграл соотечественника Самуэля Севяна. Американец Уэсли Со сыграл вничью с казахстанцем Ринатом Джумабаевым, китаец Юй Янъи разошелся миром с россиянином Григорием Опариным. Индийский гроссмейстер Вишванатан Ананд белыми обыграл представителя Израиля Таля Барона.

Партии третьего тура состоятся в субботу. Турнир проходит по швейцарской системе в 11 туров, в нем принимают участие 154 шахматиста. Контроль времени: 100 минут на 40 ходов, затем 50 минут на 20 ходов и 15 минут до конца партии с добавлением 30 секунд на каждый ход.

Призовой фонд турнира составляет $433 тыс., победитель получит $70 тыс. и путевку на турнир претендентов, лучшая среди женщин - $10 тыс. Соревнования завершатся 21 октября. Турнир претендентов пройдет в 2020 году, его победитель получит право сразиться за шахматную корону с Карлсеном.