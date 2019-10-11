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Евро-2020

Сборная Англии по футболу потерпела первое за 10 лет поражение в квалификации ЧЕ и ЧМ

Англичане уступили сборной Чехии на своем поле со счетом 1:2
Описание
© EPA-EFE/MARTIN DIVISEK

ТАСС, 11 октября. Сборная Чехии одержала победу над командой Англии со счетом 2:1 в домашнем матче отборочного турнира чемпионата Европы по футболу.

В составе победителей забитыми мячами отметились Якуб Брабец (9-я минута) и Зденек Ондрасек (85), у проигравших отличился Гарри Кейн (5, с пенальти). Во встрече принял участие полузащитник московского "Спартака" Алекс Крал. Это поражение стало для сборной Англии первым с 2009 года, которое команда потерпела в отборочных турнирах чемпионатов Европы и чемпионатов мира, - 10 октября 2009 года англичане проиграли в гостях в сборной Украины в квалификации чемпионата мира 2010 года (0:1).

В другом матче группы A сборные Черногории и Болгарии также завершили свой матч вничью - 0:0. На чемпионат Европы выходят по две лучшие команды из каждой отборочной группы. В турнирной таблице группы A сборная Англии занимает первое место, набрав 12 очков, чехи с тем же количеством очков идут вторыми, проигрывая англичанам по результатам личных встреч (первый матч завершился победой английской команды со счетом 5:0), на третьей строчке с 8 очками идет команда Косова, у черногорцев и болгар в активе по три очка.

В группе B сборная Украины дома обыграла команду Литвы - 2:0, сборная Португалии на своем поле переиграла команду Люксембурга - 3:0. В турнирной таблице лидируют украинцы, имеющие в активе 16 очков, далее идут португальцы (11), сербы (7), люксембуржцы (3) и литовцы (1).

Все матчи группы H завершились со счетом 1:0 - сборная Франции обыграла команду Исландии, сборная Турции одержала победу над командой Албании, а сборная Андорры оказалась сильнее команды Молдавии. В турнирной таблице первое место занимает сборная Франции (18), второе - Турции (16), третье - Исландии (12), четвертое - Албании (10), команды Андорры и Молдавии набрали по три очка.

Чемпионат Европы в честь 60-летнего юбилея турнира пройдет в 12 европейских городах. Санкт-Петербург примет три матча группового этапа и четвертьфинал. Также матчи пройдут в Лондоне, Мюнхене, Баку, Риме, Бухаресте, Дублине, Копенгагене, Бильбао, Глазго, Будапеште и Амстердаме.

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Евро-2020
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