Маккенни оформил самый быстрый хет-трик в истории сборной США по футболу

ТАСС, 12 октября. Полузащитник сборной США по футболу Уэстон Маккенни оформил самый быстрый хет-трик в истории национальной команды. Игрок установил рекорд в матче Лиги наций Конфедерации футбола Северной, Центральной Америки и стран Карибского бассейна (КОНКАКАФ) против Кубы.

Встреча завершилась со счетом 7:0. Маккенни понадобилось 11 минут 36 секунд, чтобы установить рекорд. Полузащитник отличился на первой, пятой и 13-й минутах.

Предыдущее достижение принадлежало форварду Брайану Макбрайду. Он забил три мяча в четвертьфинальном матче Золотого кубка КОНКАКАФ против команды Сальвадора в 2002 году. Макбрайд оформил хет-трик за 11 минут 42 секунды.

Хет-трик Маккенни стал первым для сборной США с 25 марта 2017 года. Тогда форвард Клинт Демпси забил три мяча в матче отборочного турнира к чемпионату мира против команды Гондураса.

21-летний Маккенни является воспитанником немецкого "Шальке". На его счету 67 матчей в составе команды, два гола и шесть результативных передач. За сборную США он провел 16 встреч и отметился шестью забитыми мячами.